  • BIST 1.311
  • Altın 479,441
  • Dolar 8,3017
  • Euro 10,0007
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 10 °C
»

Türkiye aşı haritası 22 Nisan 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.
Türkiye aşı haritası 22 Nisan 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.01 itibarıyla 20 milyon 657 bin 578 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 12.743.0692.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 7.914.509

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 22.04.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 507.437

Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 1.652.847

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 698.002

Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 763.265

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 192.899

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 153.896

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 307.069

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 288.709

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 3.292.384

İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 1.401.545

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 213.946

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 355.781

Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 547.271

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 213.634

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 498.642

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 383.556

Samsun'da  aşılanan kişi sayısı 417.696

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 161.466

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 264.890

Van'da aşılanan kişi sayısı 127.613

Diğer illerde aşılanma verileri...

22-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

21 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

21-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

20 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

20-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

19 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

19-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

18 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

18-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

16 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

16-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

15 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

15-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

14 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

14-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

13 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

13-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

12 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

12-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

11 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

11-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

9 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

9-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

8 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

8-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

7 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

7-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

6 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

6-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

5 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

5-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

4 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

4-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

2 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

2-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

1 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

1-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

31 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

31-mart-2021-asi-haritasi.jpg

30 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

30-mart-2021-asi-haritasi.jpg

29 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

29-mart-2021-asi-haritasi.jpg

28 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

28-mart-2021-asi-haritasi-001.jpg

26 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

26-mart-2021-asi-haritasi.jpg

25 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

25-mart-2021-asi-haritasi.jpg

24 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

24-mart-2021-asi-haritasi.jpg

23 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

23-mart-2021-asi-haritasi.jpg

22 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

22-mart-2021-asi-haritasi.jpg

21 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

21-mart-2021-asi-haritasi.jpg

19 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

19-mart-2021-asi-haritasi.jpg

18 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

18-mart-2021-asi-haritasi.jpg

17 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

17-mart-2021-asi-haritasi.jpg

16 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

16-mart-2021-asi-haritasi.jpg

15 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

15-mart-2021-asi-haritasi.jpg

14 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

14-mart-2021-asi-haritasi.jpg

12 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

12-mart-2021-asi-harta.jpg

11 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

11-mart-2021-asi-haritasi.jpg

10 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

10-mart-2021-asi-haritasi.jpg

9 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

9-mart-2021-asi-haritasi.jpg

8 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

8-mart-2021-asi-haritasi-001.jpg

7 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

7-mart-2021-asi-haritasi.jpg

5 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

5-mart-2021-asi-haritasi.jpg

4 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

4-mart-2021-asi-harita.jpg

3 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

3-mart-2021-asi-haritasi.jpg

2 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

2-mart-2021-asi-haritasi.jpg

1 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

1-mart-2021-asi-haritasi.jpg

28 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

28-subat-2021-asi-haritasi.jpg

26 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

26-subat-2021-asi-haritasi.jpg

25 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

25-sbat-2021-asi-haritasi.jpg

24 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

24-subat-2021-asi-haritasi.jpg

23 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

23-subat-2021-asi-haritasi.jpg

22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

22-subat-2021-asi-haritasi.jpg

21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

21-subat-2021-asi-haritasi.jpg

19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

19-subat-2021-asi-haritasi.jpg

18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

18-subat-2021-asi-haritasi.jpg

17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

17-subat-2021-asi-haritasi.jpg

16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

16-subat-2021-asi-haritasi.jpg

15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

15-subat-2021-asi-haritasi.jpg

14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

14-subat-2021-asi-haritasi.jpg

12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

12-subat-2021-asi-haritasi.jpg

11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

11-subat-2021-asi-haritasi.jpg

10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

10-subat-2021-asi-haritasi.jpg

9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

9-subat-2021-asi-haritasi.jpg

8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

8-subat-2021-asi-haritasi.jpg

7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

7-subat-2021-asi-haritasi.jpg

5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

5-suabt-2021-asi-haritasi.jpg

4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

4-suabt-2021-asi-haritasi.jpg

3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

3-subat-2021-asi-haritasi.jpg

2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

2-subat-2021-asi-haritasi.jpg

1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

1-subat-2021-asi-haritasi.jpg

31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

31-ocak2021asi-haritasi.jpg

29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

29-ocak-asi-hariasi.jpg

28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

28-ocak-2021-asi-haritasi.jpg

27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

27-ocak-2021-asi-haritasi.jpg

26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

26-ocak-2021-asi-tablo.jpg

25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

asi-tablosu.jpg

 

İlgili Haberler:

Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Türkiye’de en fazla koronavirüs vakası hangi gün görüldü? Türkiye'nin koronavirüs geçmişi…

Türkiye’de en fazla koronavirüs vakası hangi gün görüldü? Türkiye'nin koronavirüs geçmişi…

Gün gün koronavirüs tablosu: Toplam vaka sayıları (FOTO GALERİ)

Korona virüsten kaç kişi öldü? Korona virüsete son durum...

korona-kac-can-022.gif

Korona virüs testi nerelerde yapılıyor?

korona-test-manset-001.gif

Pandemi nedir? Geçmiş zamandaki pandemiler…

pandemi-nedir-manset-004.gif

Entübe nedir? Entübasyon ne demek?

Korona virüsü nedir? Korona virüsü nereden yayıldı?

korona-nedir-008.gif

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sokak Atıkları Toplayıcıları Külliye'de ağırlandı22 Nisan 2021 Perşembe 05:05
  • Milyon Birinci General…22 Nisan 2021 Perşembe 04:04
  • Başkan Levent Çamur, Ankaralı sanayicilerin pandemi sürecini anlattı22 Nisan 2021 Perşembe 03:01
  • Bu kafayla gidersek hiç oluruz22 Nisan 2021 Perşembe 02:02
  • KIR-DER'den yardım kolisi22 Nisan 2021 Perşembe 01:03
  • Türkiye’de en fazla koronavirüs vakası hangi gün görüldü? Türkiye'nin koronavirüs geçmişi…21 Nisan 2021 Çarşamba 20:18
  • Mukabele geleneği online ortamda21 Nisan 2021 Çarşamba 05:05
  • Muhteşem Kırşehir21 Nisan 2021 Çarşamba 04:04
  • 3 arkadaşını Türk Kızılayı’na gönüllü yaptı21 Nisan 2021 Çarşamba 03:03
  • Yeni Anayasa21 Nisan 2021 Çarşamba 02:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti