Türkiye aşı haritası 22 Şubat 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.21 itibarıyla 6 milyon 669 bin 904 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 5.622.117, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 1.077.787
Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 22.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 174.988
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 587.504
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 219.996
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 241.093
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 70.504
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 48.020
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 108.971
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 97.523
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.084.325
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 451.825
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 70.402
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 128.184
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 177.926
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 79.091
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 168.432
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 113.604
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 130.702
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 52.211
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 90.660
Van'da aşılanan kişi sayısı 47.774
Diğer illerde aşılanma verileri...
21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
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