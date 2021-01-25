Türkiye aşı haritası 22 Şubat 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.21 itibarıyla 6 milyon 669 bin 904 kişi aşılandı . Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 5.622.117 , 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 1.077.787

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 22.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 174.988

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da aşılanan kişi sayısı 587.504

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 219.996

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da aşılanan kişi sayısı 241.093

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 70.504

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 48.020

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 108.971

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 97.523

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.084.325

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de aşılanan kişi sayısı 451.825

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 70.402

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 128.184

Konya'da kaç kişi aşılandı?

Konya'da aşılanan kişi sayısı 177.926

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 79.091

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 168.432

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 113.604

Samsun'da aşılanan kişi sayısı 130.702

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 52.211

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?

Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 90.660

Van'da aşılanan kişi sayısı 47.774

Diğer illerde aşılanma verileri...

21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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