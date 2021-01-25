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Türkiye aşı haritası 23 Mart 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.
Türkiye aşı haritası 23 Mart 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.16 itibarıyla 13 milyon 578 bin 052 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 8.091.0442.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 5.487.008

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 23.03.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 342.332

Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 1.089.453

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 436.815

Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 504.281

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 128.063

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 100.477

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 209.732

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 192.053

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 2.116.020

İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 913.916

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 145.301

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 245.797

Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 369.411

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 152.694

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 336.795

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 249.156

Samsun'da  aşılanan kişi sayısı 276.564

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 105.273

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 184.544

Van'da aşılanan kişi sayısı 86.743

Diğer illerde aşılanma verileri...

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22 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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21 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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19 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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18 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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17 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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16 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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15 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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14 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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12 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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10 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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8 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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24 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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23 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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