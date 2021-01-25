Türkiye aşı haritası 23 Mart 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.16 itibarıyla 13 milyon 578 bin 052 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 8.091.044, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 5.487.008
Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 23.03.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 342.332
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 1.089.453
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 436.815
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 504.281
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 128.063
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 100.477
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 209.732
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 192.053
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 2.116.020
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 913.916
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 145.301
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 245.797
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 369.411
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 152.694
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 336.795
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 249.156
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 276.564
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 105.273
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 184.544
Van'da aşılanan kişi sayısı 86.743
Diğer illerde aşılanma verileri...
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19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
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