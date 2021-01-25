Türkiye aşı haritası 23 Şubat 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.19 itibarıyla 7 milyon 163 bin 318 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 6.013.375, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 1.149.943
Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 23.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 186.444
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 620.861
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 233.680
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 259.375
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 74.588
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 51.512
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 115.224
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 104.402
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.159.264
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 480.947
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 75.277
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 135.482
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 190.855
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 83.858
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 179.496
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 121.337
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 139.808
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 55.874
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 96.873
Van'da aşılanan kişi sayısı 49.965
Diğer illerde aşılanma verileri...
22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
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