Türkiye aşı haritası 23 Şubat 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.19 itibarıyla 7 milyon 163 bin 318 kişi aşılandı . Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 6.013.375 , 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 1.149.943

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 23.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 186.444

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da aşılanan kişi sayısı 620.861

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 233.680

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da aşılanan kişi sayısı 259.375

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 74.588

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 51.512

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 115.224

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 104.402

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.159.264

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de aşılanan kişi sayısı 480.947

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 75.277

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 135.482

Konya'da kaç kişi aşılandı?

Konya'da aşılanan kişi sayısı 190.855

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 83.858

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 179.496

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 121.337

Samsun'da aşılanan kişi sayısı 139.808

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 55.874

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?

Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 96.873

Van'da aşılanan kişi sayısı 49.965

Diğer illerde aşılanma verileri...

22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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