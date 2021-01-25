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»

Türkiye aşı haritası 24 Ekim 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.
Türkiye aşı haritası 24 Ekim 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 11.00 itibarıyla 115.198.524 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 55.151.681, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise  48.065.397

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

24.10.2021 tarihi itibariyle Sağlık bakanlığı il bazında aşı haritası oransal olarak verilecektir.

Adana'da aşılama oranı: % 74.4

Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da % 77.3

Antalya'da % 75.9

Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da % 74.7

Diyarbakır'da  % 56.4

Erzurum'da  % 66.7

Eskişehir'de  % 81.1

Gaziantep'te  66.7

İstanbul'da yüzde kaç aşılandı?
İstanbul'da % 71.6

İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de  % 79.5

Kahramanmaraş'ta % 69.9

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de  % 73.6

Konya'da yüzde kaç aşılandı?
Konya'da  % 68.6

Malatya'da  % 69.8

Mersin'de % 77.4

Muğla'da  % 81.8

Samsun'da   % 76.8

Şanlıurfa'da % 51.9

Trabzon'da yüzde kaç aşılandı?
Trabzon'da  % 75.2

Van'da % 66.2

Sağlık Bakanlığı 23.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

asi-haritasi-006.JPG

Sağlık Bakanlığı 21.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

asi-haritasi-005.JPG

Sağlık Bakanlığı 20.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

asi-haritasi-004.JPG

Sağlık Bakanlığı 19.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

asi-haritasi-004.jpg

Sağlık Bakanlığı 18.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

asi-takvimi-002.jpg

Sağlık Bakanlığı 17.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

asi-haritasi-003.jpg

Sağlık Bakanlığı 16.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

asi-haritasi-003.JPG

Sağlık Bakanlığı 14.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

asi-haritasi-002.jpg

Sağlık Bakanlığı 13.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

asi-haritasi-001.jpg

Sağlık Bakanlığı 12.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

asi-haritasi-002.JPG

Sağlık Bakanlığı 11.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

asi-takvimi-001.jpg

Sağlık Bakanlığı 10.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

asi-haritasi.jpg

Sağlık Bakanlığı 09.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

asi-takvimi.jpg

Sağlık Bakanlığı 07.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

kovid-19-asi-haritasi.JPG

Sağlık Bakanlığı 06.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

ekran-alintisi.jpg5-046.jpg

Sağlık Bakanlığı 28.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

ekran-alintisi.jpg5-045.jpg

Sağlık Bakanlığı 27.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

ekran-alintisi.jpg7-023.jpg

Sağlık Bakanlığı 26.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

ekran-alintisi.jpg4-047.jpg

Sağlık Bakanlığı 24.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

ekran-alintisi.jpg9-004.jpg

Sağlık Bakanlığı 23.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

ekran-alintisi.jpg6-031.jpg

Sağlık Bakanlığı 22.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

ekran-alintisi.jpg11-005.jpg

Sağlık Bakanlığı 21.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

ekran-alintisi.jpg5-042.jpg

Sağlık Bakanlığı 20.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

ekran-alintisi.jpg5-041.jpg

Sağlık Bakanlığı 19.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

ekran-alintisi.jpg5-040.jpg

Sağlık Bakanlığı 17.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

ekran-alintisi.jpg7-017.jpg

Sağlık Bakanlığı 16.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

ekran-alintisi.jpg5-039.jpg

Sağlık Bakanlığı 15.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

ekran-alintisi.jpg5-038.jpg

Sağlık Bakanlığı 14.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

ekran-alintisi.jpg7-016.jpg

Sağlık Bakanlığı 13.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

ekran-alintisi.jpg5-034.jpg

Sağlık Bakanlığı 12.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

ekran-alintisi.jpg8-009.jpg

Sağlık Bakanlığı 10.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

ekran-alintisi.jpg5-031.jpg

Sağlık Bakanlığı 08.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

ekran-alintisi.jpg5-027.jpg

Sağlık Bakanlığı 07.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

ekran-alintisi.jpg7-013.jpg

Sağlık Bakanlığı 05.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

ekran-alintisi.jpg6-020.jpg

Sağlık Bakanlığı 03.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

ekran-alintisi.jpg4-026.jpg

Sağlık Bakanlığı 02.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

5-072.jpg​​​​​​​

Sağlık Bakanlığı 01.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

ekran-alintisi.jpg7-010.jpg​​​​​​​

Sağlık Bakanlığı 31.08.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

ekran-alintisi.jpg5-021.jpg

Sağlık Bakanlığı 29.08.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

ekran-alintisi.jpg7-008.jpg​​​​​​​

Sağlık Bakanlığı 27.08.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

ekran-alintisi.jpg10.jpg

Sağlık Bakanlığı 27.08.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

25 Ağustos 2021 Türkiye Aşı haritası

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24 Ağustos 2021 Türkiye Aşı haritası

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23 Ağustos 2021 Türkiye Aşı haritası

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20 Ağustos 2021 Türkiye Aşı haritası

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19 Ağustos 2021 Türkiye Aşı haritası

ekran-alintisi.jpg6-011.jpg

17 Ağustos 2021 Türkiye Aşı haritası

ekran-alintisi.jpg6-010.jpg

16 Ağustos 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Ağustos 2021 Türkiye Aşı haritası

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10 Ağustos 2021 Türkiye Aşı haritası

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06 Ağustos 2021 Türkiye Aşı haritası

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05 Ağustos 2021 Türkiye Aşı haritası

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03 Ağustos 2021 Türkiye Aşı haritası

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02 Ağustos 2021 Türkiye Aşı haritası

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30 Temmuz 2021 Türkiye Aşı haritası

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29 Temmuz 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Temmuz 2021 Türkiye Aşı haritası

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27 Temmuz 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Temmuz 2021 Türkiye Aşı haritası

ekran-alintisi.jpg5-001.jpg

14 Temmuz 2021 Türkiye Aşı haritası

ekran-alintisi.jpg6-001.jpg

13 Temmuz 2021 Türkiye Aşı haritası

ekran-alintisi.jpg111-003.jpg

12 Temmuz 2021 Türkiye Aşı haritası

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09 Temmuz 2021 Türkiye Aşı haritası

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07 Temmuz 2021 Türkiye Aşı haritası

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06 Temmuz 2021 Türkiye Aşı haritası

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05 Temmuz 2021 Türkiye Aşı haritası

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01 Temmuz 2021 Türkiye Aşı haritası

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30 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

ekran-alintisi.jpg4.jpg

29 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

asi-002.jpg

28 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

ekran-alintisi.jpg5.jpg

24 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

asi-001.jpg

24 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

asi.jpg

22 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

fff-004.jpg

21 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

26.jpg

15-haziran-2021-asi-haritasi.jpg

14 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

14-haziran-2021-asi-haritasi.jpg

13 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

13-haziran-2021-asi-haritasi.jpg

11 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

11-haziran-2021-asi-haritasi.jpg

10 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

10-haziran-2021-asi-haritasi.jpg

9 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

9-haziran-2021-asi-haritasi.jpg

8 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

8-haziran-2021-asi--haritasi.jpg

7 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

7-haziran-2021-asi-haritasi.jpg

6 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

6-haziran-2021-asi-haritasi.jpg

4 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

4-haziran-2021-asi-haritasi.jpg

3 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

3-haziran-2021-asi-haritasi.jpg

2 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

2-haziran-2021-asi-haritasi-001.jpg

1 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

1-haziran-2021-asi-haritasi.jpg

31 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

31-mayis-2021-asi-haritasi.jpg

30 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

30-mayis-2021-asi-haritasi.jpg

28 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

28-mayis-2021-asi-haritasi.jpg

27 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

27-mayis-2021-asi-haritasi.jpg

26 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

26-mayis-2021-asi-haritasi.jpg

25 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

25-mayis-2021-asi-haritasi.jpg

24 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

24-mayis-2021-asi-haritasi.jpg

23 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

23-mayis-2021-asi-haritasi.jpg

21 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

21-mayis-2021-asi-haritasi.jpg

20 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

20-mayis-2021-asi-haritasi.jpg

19 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

19-mayis-2021-asi-haritasi.jpg

18 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

18-mayis-2021-asi-haritasi.jpg

17 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

17-mayis-2021-asi-haritasi.jpg

16 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

16-mayis-2021-asi-haritasi.jpg

12 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

12-mayis-2021-asi-haritasi.jpg

11 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

11-mayis-2021-asi-haritasi.jpg

10 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

10-mayis-2021-asi-haritasi.jpg

9 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

9-mayis-2021-asi-haritasi.jpg

7 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

7-mayis-2021-asi-haritasi.jpg

6 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

6-mayis-2021-asi-haritas-001.jpg

5 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

5-mayis-2021-asi-haritasi.jpg

4 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

4-mayis-2021-asi-haritasi.jpg

3 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

3-mayis-2021-asi-haritasi.jpg

2 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

2-mayis-2021-asi-haritasi.jpg

30 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

30-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

29 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

29-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

28 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

28-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

27 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

27-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

26 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

26-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

25 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

25-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

23 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

23-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

22 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

22-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

21 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

21-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

20 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

20-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

19 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

19-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

18 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

18-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

16 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

16-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

15 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

15-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

14 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

14-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

13 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

13-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

12 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

12-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

11 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

11-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

9 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

9-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

8 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

8-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

7 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

7-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

6 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

6-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

5 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

5-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

4 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

4-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

2 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

2-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

1 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

1-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

31 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

31-mart-2021-asi-haritasi.jpg

30 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

30-mart-2021-asi-haritasi.jpg

29 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

29-mart-2021-asi-haritasi.jpg

28 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

28-mart-2021-asi-haritasi-001.jpg

26 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

26-mart-2021-asi-haritasi.jpg

25 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

25-mart-2021-asi-haritasi.jpg

24 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

24-mart-2021-asi-haritasi.jpg

23 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

23-mart-2021-asi-haritasi.jpg

22 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

22-mart-2021-asi-haritasi.jpg

21 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

21-mart-2021-asi-haritasi.jpg

19 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

19-mart-2021-asi-haritasi.jpg

18 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

18-mart-2021-asi-haritasi.jpg

17 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

17-mart-2021-asi-haritasi.jpg

16 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

16-mart-2021-asi-haritasi.jpg

15 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

15-mart-2021-asi-haritasi.jpg

14 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

14-mart-2021-asi-haritasi.jpg

12 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

12-mart-2021-asi-harta.jpg

11 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

11-mart-2021-asi-haritasi.jpg

10 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

10-mart-2021-asi-haritasi.jpg

9 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

9-mart-2021-asi-haritasi.jpg

8 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

8-mart-2021-asi-haritasi-001.jpg

7 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

7-mart-2021-asi-haritasi.jpg

5 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

5-mart-2021-asi-haritasi.jpg

4 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

4-mart-2021-asi-harita.jpg

3 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

3-mart-2021-asi-haritasi.jpg

2 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

2-mart-2021-asi-haritasi.jpg

1 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

1-mart-2021-asi-haritasi.jpg

28 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

28-subat-2021-asi-haritasi.jpg

26 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

26-subat-2021-asi-haritasi.jpg

25 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

25-sbat-2021-asi-haritasi.jpg

24 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

24-subat-2021-asi-haritasi.jpg

23 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

23-subat-2021-asi-haritasi.jpg

22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

22-subat-2021-asi-haritasi.jpg

21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

21-subat-2021-asi-haritasi.jpg

19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

19-subat-2021-asi-haritasi.jpg

18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

18-subat-2021-asi-haritasi.jpg

17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

17-subat-2021-asi-haritasi.jpg

16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

16-subat-2021-asi-haritasi.jpg

15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

15-subat-2021-asi-haritasi.jpg

14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

14-subat-2021-asi-haritasi.jpg

12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

12-subat-2021-asi-haritasi.jpg

11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

11-subat-2021-asi-haritasi.jpg

10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

10-subat-2021-asi-haritasi.jpg

9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

9-subat-2021-asi-haritasi.jpg

8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

8-subat-2021-asi-haritasi.jpg

7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

7-subat-2021-asi-haritasi.jpg

5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

5-suabt-2021-asi-haritasi.jpg

4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

4-suabt-2021-asi-haritasi.jpg

3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

3-subat-2021-asi-haritasi.jpg

2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

2-subat-2021-asi-haritasi.jpg

1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

1-subat-2021-asi-haritasi.jpg

31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

31-ocak2021asi-haritasi.jpg

29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

29-ocak-asi-hariasi.jpg

28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

28-ocak-2021-asi-haritasi.jpg

27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

27-ocak-2021-asi-haritasi.jpg

26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

26-ocak-2021-asi-tablo.jpg

25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

asi-tablosu.jpg

 

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