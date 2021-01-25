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Türkiye aşı haritası 24 Mart 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.
Türkiye aşı haritası 24 Mart 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.07 itibarıyla 13 milyon 903 bin 932 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 8.126.3012.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 5.777.631

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 24.03.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 351.092

Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 1.111.576

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 448.000

Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 517.262

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 130.135

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 102.733

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 213.888

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 196.277

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 2.165.922

İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 936.325

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 148.967

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 251.060

Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 378.092

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 155.815

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 344.999

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 255.237

Samsun'da  aşılanan kişi sayısı 283.421

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 107.420

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 188.518

Van'da aşılanan kişi sayısı 88.093

Diğer illerde aşılanma verileri...

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23 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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22 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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21 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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19 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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18 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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17 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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16 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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15 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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14 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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12 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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10 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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8 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

2-mart-2021-asi-haritasi.jpg

1 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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24 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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23 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

17-subat-2021-asi-haritasi.jpg

16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

16-subat-2021-asi-haritasi.jpg

15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

15-subat-2021-asi-haritasi.jpg

14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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