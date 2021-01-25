Türkiye aşı haritası 24 Mart 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.07 itibarıyla 13 milyon 903 bin 932 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 8.126.301, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 5.777.631
Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 24.03.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 351.092
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 1.111.576
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 448.000
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 517.262
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 130.135
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 102.733
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 213.888
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 196.277
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 2.165.922
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 936.325
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 148.967
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 251.060
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 378.092
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 155.815
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 344.999
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 255.237
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 283.421
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 107.420
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 188.518
Van'da aşılanan kişi sayısı 88.093
Diğer illerde aşılanma verileri...
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23 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
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