Türkiye aşı haritası 24 Şubat 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.37 itibarıyla 7 milyon 550 bin 243 kişi aşılandı . Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 6.304.739 , 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 1.245.504

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 24.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 195.727

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da aşılanan kişi sayısı 648.521

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 245.213

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da aşılanan kişi sayısı 274.097

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 77.569

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 53.886

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 120.437

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 109.693

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.221.167

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de aşılanan kişi sayısı 505.551

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 79.152

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 141.473

Konya'da kaç kişi aşılandı?

Konya'da aşılanan kişi sayısı 201.124

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 88.227

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 188.697

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 128.391

Samsun'da aşılanan kişi sayısı 148.232

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 58.390

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?

Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 101.860

Van'da aşılanan kişi sayısı 51.783

Diğer illerde aşılanma verileri...

23 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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