Türkiye aşı haritası 24 Şubat 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.37 itibarıyla 7 milyon 550 bin 243 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 6.304.739, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 1.245.504
Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 24.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 195.727
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 648.521
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 245.213
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 274.097
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 77.569
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 53.886
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 120.437
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 109.693
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.221.167
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 505.551
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 79.152
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 141.473
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 201.124
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 88.227
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 188.697
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 128.391
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 148.232
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 58.390
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 101.860
Van'da aşılanan kişi sayısı 51.783
Diğer illerde aşılanma verileri...
23 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
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