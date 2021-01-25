Türkiye aşı haritası 25 Mart 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.11 itibarıyla 14 milyon 197 bin 020 kişi aşılandı . Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 8.159.863 , 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 6.037.157

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 25.03.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 358.864

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da aşılanan kişi sayısı 1.131.277

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 457.855

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da aşılanan kişi sayısı 528.939

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 132.044

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 104.621

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 217.515

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 200.001

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 2.210.997

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de aşılanan kişi sayısı 956.464

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 151.659

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 255.253

Konya'da kaç kişi aşılandı?

Konya'da aşılanan kişi sayısı 385.995

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 158.184

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 352.642

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 260.631

Samsun'da aşılanan kişi sayısı 289.976

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 109.483

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?

Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 192.239

Van'da aşılanan kişi sayısı 89.544

Diğer illerde aşılanma verileri...

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