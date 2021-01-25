Türkiye aşı haritası 25 Şubat 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.27 itibarıyla 7 milyon 864 bin 901 kişi aşılandı . Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 6.516.585 , 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 1.348.316

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 25.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 203.042

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da aşılanan kişi sayısı 671.689

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 256.294

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da aşılanan kişi sayısı 286.133

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 79.993

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 55.848

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 124.676

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 113.786

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.269.933

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de aşılanan kişi sayısı 525.487

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 82.291

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 146.347

Konya'da kaç kişi aşılandı?

Konya'da aşılanan kişi sayısı 209.544

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 91.509

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 196.364

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 134.613

Samsun'da aşılanan kişi sayısı 155.395

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 60.276

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?

Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 106.026

Van'da aşılanan kişi sayısı 53.300

Diğer illerde aşılanma verileri...

24 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

23 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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