Türkiye aşı haritası 25 Şubat 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.27 itibarıyla 7 milyon 864 bin 901 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 6.516.585, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 1.348.316
Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 25.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 203.042
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 671.689
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 256.294
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 286.133
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 79.993
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 55.848
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 124.676
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 113.786
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.269.933
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 525.487
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 82.291
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 146.347
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 209.544
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 91.509
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 196.364
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 134.613
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 155.395
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 60.276
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 106.026
Van'da aşılanan kişi sayısı 53.300
Diğer illerde aşılanma verileri...
24 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
23 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
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