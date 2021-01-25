Türkiye aşı haritası 26 Ocak 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.50 itibarıyla 1 milyon 318 bin 081 kişi aşılandı. Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 26 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 26.01.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 33.349
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 131.418
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 44.344
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 42.223
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 19.872
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 12.024
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 19.974
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 22.847
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 239.703
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 81.782
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 13.082
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 23.431
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 31.172
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 15.572
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 28.631
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 17.298
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 25.684
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 15.574
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 16.317
Van'da aşılanan kişi sayısı 12.912
Diğer illerde aşılanma verileri...
25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
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