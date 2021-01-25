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Türkiye aşı haritası 26 Ocak 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 26 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.
Türkiye aşı haritası 26 Ocak 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.50 itibarıyla 1 milyon 318 bin 081 kişi aşılandı. Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 26 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 26.01.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 33.349

Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 131.418

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 44.344

Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 42.223

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 19.872

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 12.024

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 19.974

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 22.847

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 239.703

İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 81.782

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 13.082

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 23.431

Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 31.172

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 15.572

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 28.631

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 17.298

Samsun'da  aşılanan kişi sayısı 25.684

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 15.574

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 16.317

Van'da aşılanan kişi sayısı 12.912

Diğer illerde aşılanma verileri...

26-ocak-2021-asi-tablo.jpg

25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

asi-tablosu.jpg

 

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