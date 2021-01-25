Türkiye aşı haritası 26 Şubat 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.09 itibarıyla 8 milyon 180 bin 719 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 6.692.487, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 1.488.232
Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 26.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 210.310
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 695.670
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 266.277
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 297.626
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 82.540
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 57.794
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 129.261
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 117.816
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.317.262
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 546.117
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 85.532
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 151.608
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 217.903
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 95.067
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 204.474
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 140.620
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 162.379
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 62.049
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 110.170
Van'da aşılanan kişi sayısı 54.630
Diğer illerde aşılanma verileri...
25 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
24 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
23 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
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