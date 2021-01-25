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Türkiye aşı haritası 26 Şubat 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.
Türkiye aşı haritası 26 Şubat 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.09 itibarıyla 8 milyon 180 bin 719 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 6.692.4872.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 1.488.232

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 26.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 210.310

Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 695.670

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 266.277

Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 297.626

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 82.540

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 57.794

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 129.261

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 117.816

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.317.262

İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 546.117

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 85.532

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 151.608

Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 217.903

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 95.067

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 204.474

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 140.620

Samsun'da  aşılanan kişi sayısı 162.379

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 62.049

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 110.170

Van'da aşılanan kişi sayısı 54.630

Diğer illerde aşılanma verileri...

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25 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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24 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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23 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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