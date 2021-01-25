Türkiye aşı haritası 27 Ocak 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.50 itibarıyla 1 milyon 318 bin 081 kişi aşılandı. Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 27.01.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 35.838
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 142.185
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 47.564
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 45.498
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 20.703
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 12.410
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 21.906
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 23.850
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 256.148
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 88.377
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 14.029
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 25.349
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 33.822
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 17.231
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 30.937
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 19.795
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 27.644
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 16.048
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 17.992
Van'da aşılanan kişi sayısı 13.127
Diğer illerde aşılanma verileri...
26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
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