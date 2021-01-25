Türkiye aşı haritası 27 Ocak 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 27 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.50 itibarıyla 1 milyon 318 bin 081 kişi aşılandı . Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 27.01.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 35.838

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da aşılanan kişi sayısı 142.185

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 47.564

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da aşılanan kişi sayısı 45.498

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 20.703

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 12.410

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 21.906

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 23.850

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 256.148

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de aşılanan kişi sayısı 88.377

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 14.029

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 25.349

Konya'da kaç kişi aşılandı?

Konya'da aşılanan kişi sayısı 33.822

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 17.231

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 30.937

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 19.795

Samsun'da aşılanan kişi sayısı 27.644

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 16.048

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?

Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 17.992

Van'da aşılanan kişi sayısı 13.127

Diğer illerde aşılanma verileri...

26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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