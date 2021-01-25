Türkiye aşı haritası 28 Ocak 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.11 itibarıyla 1 milyon 535 bin 174 kişi aşılandı. Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 28.01.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 38.573
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 152.423
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 50.221
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 49.160
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 21.486
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 12.805
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 23.859
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 24.901
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 273.050
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 95.733
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 15.076
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 27.397
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 36.671
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 18.831
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 33.630
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 22.317
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 29.812
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 16.542
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 19.880
Van'da aşılanan kişi sayısı 13.339
Diğer illerde aşılanma verileri...
27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
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