Türkiye aşı haritası 28 Ocak 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 28 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.11 itibarıyla 1 milyon 535 bin 174 kişi aşılandı . Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 28.01.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 38.573

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da aşılanan kişi sayısı 152.423

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 50.221

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da aşılanan kişi sayısı 49.160

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 21.486

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 12.805

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 23.859

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 24.901

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 273.050

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de aşılanan kişi sayısı 95.733

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 15.076

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 27.397

Konya'da kaç kişi aşılandı?

Konya'da aşılanan kişi sayısı 36.671

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 18.831

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 33.630

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 22.317

Samsun'da aşılanan kişi sayısı 29.812

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 16.542

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?

Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 19.880

Van'da aşılanan kişi sayısı 13.339

Diğer illerde aşılanma verileri...

27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

İlgili Haberler:

Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Türkiye’de en fazla koronavirüs vakası hangi gün görüldü? Türkiye'nin koronavirüs geçmişi…

Gün gün koronavirüs tablosu: Toplam vaka sayıları (FOTO GALERİ)

Korona virüsten kaç kişi öldü? Korona virüsete son durum...

Korona virüs testi nerelerde yapılıyor?

Pandemi nedir? Geçmiş zamandaki pandemiler…

Entübe nedir? Entübasyon ne demek?

Korona virüsü nedir? Korona virüsü nereden yayıldı?

gazeteilksayfa.com