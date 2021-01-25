Türkiye aşı haritası 28 Şubat 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.19 itibarıyla 8 milyon 545 bin 219 kişi aşılandı . Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 6.869.070 , 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 1.676.149

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 28.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 218.153

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da aşılanan kişi sayısı 721.818

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 277.796

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da aşılanan kişi sayısı 311.057

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 86.361

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 60.361

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 134.615

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 122.859

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.374.049

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de aşılanan kişi sayısı 569.979

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 89.402

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 156.815

Konya'da kaç kişi aşılandı?

Konya'da aşılanan kişi sayısı 228.251

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 98.327

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 212.086

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 147.808

Samsun'da aşılanan kişi sayısı 170.638

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 65.100

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?

Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 114.425

Van'da aşılanan kişi sayısı 57.219

Diğer illerde aşılanma verileri...

26 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

25 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

24 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

23 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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