Türkiye aşı haritası 28 Şubat 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.19 itibarıyla 8 milyon 545 bin 219 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 6.869.070, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 1.676.149
Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 28.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 218.153
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 721.818
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 277.796
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 311.057
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 86.361
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 60.361
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 134.615
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 122.859
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.374.049
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 569.979
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 89.402
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 156.815
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 228.251
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 98.327
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 212.086
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 147.808
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 170.638
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 65.100
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 114.425
Van'da aşılanan kişi sayısı 57.219
Diğer illerde aşılanma verileri...
26 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
25 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
24 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
23 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
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