Türkiye aşı haritası 29 Ocak 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 29 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.13 itibarıyla 1 milyon 726 bin 618 kişi aşılandı . Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 29.01.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 43.201

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da aşılanan kişi sayısı 170.761

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 55.633

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da aşılanan kişi sayısı 55.098

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 23.205

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 13.521

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 27.266

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 26.831

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 300.840

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de aşılanan kişi sayısı 108.095

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 16.921

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 31.483

Konya'da kaç kişi aşılandı?

Konya'da aşılanan kişi sayısı 41.754

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 21.491

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 39.661

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 25.997

Samsun'da aşılanan kişi sayısı 33.524

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 17.306

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?

Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 22.702

Van'da aşılanan kişi sayısı 13.750

Diğer illerde aşılanma verileri...

28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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