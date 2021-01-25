Türkiye aşı haritası 29 Ocak 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.13 itibarıyla 1 milyon 726 bin 618 kişi aşılandı. Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 29.01.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 43.201
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 170.761
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 55.633
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 55.098
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 23.205
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 13.521
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 27.266
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 26.831
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 300.840
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 108.095
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 16.921
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 31.483
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 41.754
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 21.491
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 39.661
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 25.997
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 33.524
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 17.306
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 22.702
Van'da aşılanan kişi sayısı 13.750
Diğer illerde aşılanma verileri...
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