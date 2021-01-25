Türkiye aşı haritası 3 Şubat 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.20 itibarıyla 2 milyon 311 bin 040 kişi aşılandı . Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 03.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 56.200

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da aşılanan kişi sayısı 219.086

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 68.704

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da aşılanan kişi sayısı 78.242

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 27.995

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 16.806

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 38.163

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 33.187

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 398.169

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de aşılanan kişi sayısı 148.228

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 22.632

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 41.152

Konya'da kaç kişi aşılandı?

Konya'da aşılanan kişi sayısı 58.476

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 27.690

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 55.462

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 38.110

Samsun'da aşılanan kişi sayısı 45.942

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 19.767

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?

Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 31.168

Van'da aşılanan kişi sayısı 15.550

Diğer illerde aşılanma verileri...

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