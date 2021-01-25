Türkiye aşı haritası 3 Şubat 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.20 itibarıyla 2 milyon 311 bin 040 kişi aşılandı. Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 03.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 56.200
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 219.086
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 68.704
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 78.242
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 27.995
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 16.806
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 38.163
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 33.187
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 398.169
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 148.228
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 22.632
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 41.152
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 58.476
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 27.690
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 55.462
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 38.110
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 45.942
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 19.767
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 31.168
Van'da aşılanan kişi sayısı 15.550
Diğer illerde aşılanma verileri...
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