Türkiye aşı haritası 30 Mart 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.34 itibarıyla 15 milyon 345 bin 929 kişi aşılandı . Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 8.643.538 , 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 6.702.391

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 30.03.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 386.192

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da aşılanan kişi sayısı 1.213.214

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 495.194

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da aşılanan kişi sayısı 571.472

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 142.337

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 113.991

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 233.496

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 215.902

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 2.390.087

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de aşılanan kişi sayısı 1.030.232

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 162.962

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 271.742

Konya'da kaç kişi aşılandı?

Konya'da aşılanan kişi sayısı 417.853

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 169.927

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 379.914

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 281.383

Samsun'da aşılanan kişi sayısı 314.980

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 119.252

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?

Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 207.702

Van'da aşılanan kişi sayısı 95.650

Diğer illerde aşılanma verileri...

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