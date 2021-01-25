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Türkiye aşı haritası 31 Mart 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.
Türkiye aşı haritası 31 Mart 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.24 itibarıyla 15 milyon 748 bin 130 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 8.935.4172.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 6.812.713

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 31.03.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 393.082

Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 1.245.879

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 508.403

Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 588.023

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 146.031

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 117.418

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 239.158

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 219.851

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 2.450.504

İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 1.059.679

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 167.180

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 274.131

Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 428.748

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 173.102

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 387.608

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 289.698

Samsun'da  aşılanan kişi sayısı 324.056

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 122.629

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 213.275

Van'da aşılanan kişi sayısı 97.065

Diğer illerde aşılanma verileri...

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30 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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29 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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24 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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23 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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22 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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21 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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19 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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18 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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17 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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16 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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15 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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14 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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12 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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10 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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8 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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24 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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23 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

16-subat-2021-asi-haritasi.jpg

15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

15-subat-2021-asi-haritasi.jpg

14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

12-subat-2021-asi-haritasi.jpg

11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

11-subat-2021-asi-haritasi.jpg

10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

10-subat-2021-asi-haritasi.jpg

9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

9-subat-2021-asi-haritasi.jpg

8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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