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Türkiye aşı haritası 31 Mayıs 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.
Türkiye aşı haritası 31 Mayıs 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 08.59 itibarıyla 28 milyon 784 bin 333 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 16.487.5932.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 12.296.740

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 30.05.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 699.216

Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 2.393.783

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 1.023.748

Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 1.073.937

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 268.169

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 205.612

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 415.285

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 407.698

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 4.727.308

İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 1.966.482

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 292.037

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 490.001

Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 739.812

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 286.709

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 679.842

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 542.933

Samsun'da  aşılanan kişi sayısı 574.668

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 221.968

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 360.904

Van'da aşılanan kişi sayısı 185.667

Diğer illerde aşılanma verileri...

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30 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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27 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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24 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

24-mayis-2021-asi-haritasi.jpg

23 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

23-mayis-2021-asi-haritasi.jpg

21 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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20 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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19 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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18 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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17 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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16 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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12 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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10 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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6 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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30 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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29 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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27 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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23 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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22 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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21 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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20 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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19 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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18 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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16 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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15 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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14 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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13 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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12 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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8 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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6 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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31 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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30 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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29 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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24 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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23 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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22 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

22-mart-2021-asi-haritasi.jpg

21 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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19 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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18 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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17 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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16 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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15 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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14 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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12 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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10 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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8 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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