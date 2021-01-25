Türkiye aşı haritası 31 Ocak 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.21 itibarıyla 1 milyon 965 bin 919 kişi aşılandı. Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 31.01.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 48.577
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 191.834
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 60.782
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 64.129
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 25.490
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 14.634
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 31.640
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 29.421
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 341.313
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 125.662
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 19.368
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 35.679
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 48.749
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 23.555
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 46.125
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 30.765
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 38.323
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 18.266
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 25.642
Van'da aşılanan kişi sayısı 14.503
Diğer illerde aşılanma verileri...
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