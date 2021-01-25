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Türkiye aşı haritası 31 Ocak 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 31 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.
Türkiye aşı haritası 31 Ocak 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.21 itibarıyla 1 milyon 965 bin 919 kişi aşılandı. Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 31.01.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 48.577

Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 191.834

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 60.782

Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 64.129

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 25.490

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 14.634

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 31.640

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 29.421

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 341.313

İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 125.662

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 19.368

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 35.679

Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 48.749

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 23.555

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 46.125

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 30.765

Samsun'da  aşılanan kişi sayısı 38.323

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 18.266

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 25.642

Van'da aşılanan kişi sayısı 14.503

Diğer illerde aşılanma verileri...

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29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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