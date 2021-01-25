Türkiye aşı haritası 4 Nisan 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.28 itibarıyla 16 milyon 697 bin 395 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 9.560.031, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 7.137.364
Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 04.04.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 408.618
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 1.325.784
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 540.125
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 623.408
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 151.878
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 123.360
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 252.893
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 230.900
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 2.629.270
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 1.124.003
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 175.498
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 290.116
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 455.365
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 177.558
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 406.258
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 308.965
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 343.766
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 127.797
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 224.479
Van'da aşılanan kişi sayısı 100.406
Diğer illerde aşılanma verileri...
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17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
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