Türkiye aşı haritası 4 Şubat 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.03 itibarıyla 2 milyon 417 bin 756 kişi aşılandı . Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 04.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 58.040

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da aşılanan kişi sayısı 226.712

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 72.035

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da aşılanan kişi sayısı 82.408

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 28.859

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 17.569

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 39.902

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 34.537

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 414.458

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de aşılanan kişi sayısı 156.815

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 23.628

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 43.014

Konya'da kaç kişi aşılandı?

Konya'da aşılanan kişi sayısı 61.544

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 28.980

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 57.618

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 40.310

Samsun'da aşılanan kişi sayısı 48.214

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 20.232

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?

Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 32.725

Van'da aşılanan kişi sayısı 15.948

Diğer illerde aşılanma verileri...

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