Türkiye aşı haritası 4 Şubat 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.03 itibarıyla 2 milyon 417 bin 756 kişi aşılandı. Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 04.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 58.040
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 226.712
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 72.035
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 82.408
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 28.859
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 17.569
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 39.902
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 34.537
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 414.458
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 156.815
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 23.628
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 43.014
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 61.544
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 28.980
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 57.618
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 40.310
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 48.214
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 20.232
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 32.725
Van'da aşılanan kişi sayısı 15.948
Diğer illerde aşılanma verileri...
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