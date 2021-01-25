Türkiye aşı haritası 5 Mart 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 09.58 itibarıyla 9 milyon 699 bin 177 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 7.421.108, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 2.278.069
Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 05.03.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 243.849
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 803.232
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 310.347
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 654.667
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 96.188
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 70.594
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 151.369
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 137.908
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.542.240
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 647.578
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 101.555
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 173.682
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 259.426
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 109.759
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 240.741
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 171.700
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 197.675
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 73.757
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 130.216
Van'da aşılanan kişi sayısı 63.058
Diğer illerde aşılanma verileri...
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