Türkiye aşı haritası 5 Mart 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 09.58 itibarıyla 9 milyon 699 bin 177 kişi aşılandı . Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 7.421.108 , 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 2.278.069

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 05.03.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 243.849

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da aşılanan kişi sayısı 803.232

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 310.347

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da aşılanan kişi sayısı 654.667

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 96.188

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 70.594

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 151.369

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 137.908

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.542.240

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de aşılanan kişi sayısı 647.578

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 101.555

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 173.682

Konya'da kaç kişi aşılandı?

Konya'da aşılanan kişi sayısı 259.426

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 109.759

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 240.741

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 171.700

Samsun'da aşılanan kişi sayısı 197.675

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 73.757

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?

Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 130.216

Van'da aşılanan kişi sayısı 63.058

Diğer illerde aşılanma verileri...

4 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

3 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

2 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

1 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

28 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

26 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

25 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

24 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

23 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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