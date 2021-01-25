Türkiye aşı haritası 5 Nisan 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 09.44 itibarıyla 16 milyon 847 bin 727 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 9.690.658, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 7.157.069
Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 05.04.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 411.376
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 1.340.735
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 545.358
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 628.973
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 153.066
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 124.594
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 255.020
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 232.970
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 2.662.407
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 1.134.913
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 176.636
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 292.467
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 458.359
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 178.865
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 409.292
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 311.546
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 346.670
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 128.579
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 226.088
Van'da aşılanan kişi sayısı 100.969
Diğer illerde aşılanma verileri...
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16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
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