Türkiye aşı haritası 5 Şubat 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.25 itibarıyla 2 milyon 524 bin 764 kişi aşılandı . Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 05.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 60.287

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da aşılanan kişi sayısı 233.693

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 75.443

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da aşılanan kişi sayısı 86.454

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 29.674

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 18.253

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 41.536

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 35.813

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 430.086

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de aşılanan kişi sayısı 165.506

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 24.725

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 44.701

Konya'da kaç kişi aşılandı?

Konya'da aşılanan kişi sayısı 64.337

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 30.184

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 60.606

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 42.430

Samsun'da aşılanan kişi sayısı 50.344

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 20.713

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?

Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 34.217

Van'da aşılanan kişi sayısı 16.818

Diğer illerde aşılanma verileri...

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