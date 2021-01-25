Türkiye aşı haritası 5 Şubat 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.25 itibarıyla 2 milyon 524 bin 764 kişi aşılandı. Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 05.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 60.287
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 233.693
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 75.443
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 86.454
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 29.674
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 18.253
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 41.536
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 35.813
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 430.086
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 165.506
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 24.725
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 44.701
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 64.337
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 30.184
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 60.606
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 42.430
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 50.344
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 20.713
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 34.217
Van'da aşılanan kişi sayısı 16.818
Diğer illerde aşılanma verileri...
4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
İlgili Haberler:
Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Türkiye’de en fazla koronavirüs vakası hangi gün görüldü? Türkiye'nin koronavirüs geçmişi…
Gün gün koronavirüs tablosu: Toplam vaka sayıları (FOTO GALERİ)
Korona virüsten kaç kişi öldü? Korona virüsete son durum...
Korona virüs testi nerelerde yapılıyor?
Pandemi nedir? Geçmiş zamandaki pandemiler…
Entübe nedir? Entübasyon ne demek?
Korona virüsü nedir? Korona virüsü nereden yayıldı?
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.