Türkiye aşı haritası 7 Mart 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.04 itibarıyla 9 milyon 906 bin 941 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 7.520.887, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 2.386.054
Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 07.03.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 247.756
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 816.530
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 316.587
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 362.747
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 97.964
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 72.370
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 154.503
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 140.236
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.573.487
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 662.932
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 103.982
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 176.200
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 265.558
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 111.427
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 244.707
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 176.391
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 202.503
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 75.806
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 132.601
Van'da aşılanan kişi sayısı 64.355
Diğer illerde aşılanma verileri...
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