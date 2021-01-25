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Türkiye aşı haritası 7 Mart 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.
Türkiye aşı haritası 7 Mart 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.04 itibarıyla 9 milyon 906 bin 941 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 7.520.8872.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 2.386.054

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 07.03.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 247.756

Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 816.530

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 316.587

Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 362.747

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 97.964

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 72.370

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 154.503

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 140.236

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.573.487

İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 662.932

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 103.982

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 176.200

Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 265.558

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 111.427

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 244.707

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 176.391

Samsun'da  aşılanan kişi sayısı 202.503

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 75.806

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 132.601

Van'da aşılanan kişi sayısı 64.355

Diğer illerde aşılanma verileri...

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5 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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24 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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23 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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