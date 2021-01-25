Türkiye aşı haritası 7 Nisan 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.00 itibarıyla 17 milyon 720 bin 809 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 10.370.277, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 7.350.532
Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 07.04.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 431.186
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 1.410.189
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 573.650
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 660.307
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 162.300
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 132.030
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 267.286
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 246.599
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 2.806.718
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 1.190.984
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 186.322
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 309.839
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 481.189
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 188.538
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 430.585
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 327.603
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 363.898
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 135.091
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 237.183
Van'da aşılanan kişi sayısı 104.589
Diğer illerde aşılanma verileri...
6 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası
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25 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası
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22 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası
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19 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası
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11 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası
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