Türkiye aşı haritası 7 Şubat 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 09.57 itibarıyla 2 milyon 605 bin 562 kişi aşılandı. Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 07.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 61.844
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 238.451
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 78.322
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 89.593
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 30.366
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 18.709
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 42.820
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 36.742
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 441.701
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 172.315
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 25.486
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 46.218
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 66.745
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 30.980
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 62.379
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 44.048
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 52.019
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 21.084
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 35.241
Van'da aşılanan kişi sayısı 17.703
Diğer illerde aşılanma verileri...
5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
İlgili Haberler:
Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Türkiye’de en fazla koronavirüs vakası hangi gün görüldü? Türkiye'nin koronavirüs geçmişi…
Gün gün koronavirüs tablosu: Toplam vaka sayıları (FOTO GALERİ)
Korona virüsten kaç kişi öldü? Korona virüsete son durum...
Korona virüs testi nerelerde yapılıyor?
Pandemi nedir? Geçmiş zamandaki pandemiler…
Entübe nedir? Entübasyon ne demek?
Korona virüsü nedir? Korona virüsü nereden yayıldı?
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.