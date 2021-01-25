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Türkiye aşı haritası 8 Mart 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.
Türkiye aşı haritası 8 Mart 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.36 itibarıyla 9 milyon 986 bin 565 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 7.557.6762.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 2.428.889

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 08.03.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 249.641

Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 821.613

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 319.181

Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 365.775

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 98.596

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 73.100

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 155.495

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 141.033

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.584.968

İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 667.805

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 104.925

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 177.745

Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 267.865

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 112.205

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 247.064

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 177.985

Samsun'da  aşılanan kişi sayısı 204.360

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 76.404

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 133.808

Van'da aşılanan kişi sayısı 64.800

Diğer illerde aşılanma verileri...

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7 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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24 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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23 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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