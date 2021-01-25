Türkiye aşı haritası 8 Mart 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.36 itibarıyla 9 milyon 986 bin 565 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 7.557.676, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 2.428.889
Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 08.03.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 249.641
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 821.613
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 319.181
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 365.775
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 98.596
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 73.100
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 155.495
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 141.033
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.584.968
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 667.805
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 104.925
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 177.745
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 267.865
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 112.205
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 247.064
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 177.985
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 204.360
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 76.404
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 133.808
Van'da aşılanan kişi sayısı 64.800
Diğer illerde aşılanma verileri...
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