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Türkiye aşı haritası 8 Nisan 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.
Türkiye aşı haritası 8 Nisan 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.02 itibarıyla 18 milyon 013 bin 857 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 10.579.5882.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 7.434.269

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 08.04.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 438.920

Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 1.436.028

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 584.795

Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 671.491

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 164.449

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 133.812

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 271.588

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 250.062

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 2.855.217

İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 1.213.216

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 188.841

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 314.388

Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 488.187

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 190.469

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 438.454

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 333.856

Samsun'da  aşılanan kişi sayısı 370.038

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 137.012

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 240.133

Van'da aşılanan kişi sayısı 106.017

Diğer illerde aşılanma verileri...

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7 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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6 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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31 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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30 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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29 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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24 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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23 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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22 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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21 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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19 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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18 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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17 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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16 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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15 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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14 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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12 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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10 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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8 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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24 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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23 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

18-subat-2021-asi-haritasi.jpg

17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

17-subat-2021-asi-haritasi.jpg

16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

16-subat-2021-asi-haritasi.jpg

15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

15-subat-2021-asi-haritasi.jpg

14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

10-subat-2021-asi-haritasi.jpg

9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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