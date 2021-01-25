Türkiye aşı haritası 8 Şubat 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 09.45 itibarıyla 2 milyon 622 bin 260 kişi aşılandı . Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 08.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 62.180

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da aşılanan kişi sayısı 239.440

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 79.400

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da aşılanan kişi sayısı 90.228

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 30.512

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 18.833

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 43.065

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 36.926

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 443.848

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de aşılanan kişi sayısı 173.340

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 25.684

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 46.738

Konya'da kaç kişi aşılandı?

Konya'da aşılanan kişi sayısı 67.293

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 31.148

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 62.864

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 44.348

Samsun'da aşılanan kişi sayısı 52.509

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 21.174

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?

Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 35.537

Van'da aşılanan kişi sayısı 17.803

Diğer illerde aşılanma verileri...

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