Türkiye aşı haritası 8 Şubat 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 09.45 itibarıyla 2 milyon 622 bin 260 kişi aşılandı. Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 08.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 62.180
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 239.440
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 79.400
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 90.228
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 30.512
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 18.833
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 43.065
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 36.926
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 443.848
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 173.340
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 25.684
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 46.738
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 67.293
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 31.148
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 62.864
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 44.348
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 52.509
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 21.174
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 35.537
Van'da aşılanan kişi sayısı 17.803
Diğer illerde aşılanma verileri...
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