Türkiye aşı haritası 9 Mart 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.22 itibarıyla 10 milyon 165 bin 860 kişi aşılandı . Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 7.649.440 , 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 2.516.420

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 09.03.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 253.504

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da aşılanan kişi sayısı 832.186

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 325.053

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da aşılanan kişi sayısı 372.937

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 99.902

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 74.610

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 157.895

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 143.045

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.610.446

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de aşılanan kişi sayısı 681.720

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 106.699

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 180.084

Konya'da kaç kişi aşılandı?

Konya'da aşılanan kişi sayısı 273.023

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 113.473

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 251.041

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 182.274

Samsun'da aşılanan kişi sayısı 208.500

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 78.102

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?

Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 135.996

Van'da aşılanan kişi sayısı 65.930

Diğer illerde aşılanma verileri...

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