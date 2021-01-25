Türkiye aşı haritası 9 Şubat 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.19 itibarıyla 2 milyon 711 bin 150 kişi aşılandı. Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 09.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 64.428
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 244.276
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 83.079
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 93.681
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 31.075
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 19.405
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 44.212
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 37.819
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 455.868
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 180.436
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 26.564
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 48.487
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 69.546
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 32.075
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 65.244
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 46.479
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 54.286
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 21.654
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 36.691
Van'da aşılanan kişi sayısı 18.331
Diğer illerde aşılanma verileri...
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