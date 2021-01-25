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Türkiye aşı haritası 9 Şubat 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.
Türkiye aşı haritası 9 Şubat 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.19 itibarıyla 2 milyon 711 bin 150 kişi aşılandı. Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 09.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 64.428

Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 244.276

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 83.079

Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 93.681

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 31.075

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 19.405

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 44.212

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 37.819

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 455.868

İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 180.436

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 26.564

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 48.487

Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 69.546

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 32.075

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 65.244

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 46.479

Samsun'da  aşılanan kişi sayısı 54.286

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 21.654

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 36.691

Van'da aşılanan kişi sayısı 18.331

Diğer illerde aşılanma verileri...

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8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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