Türkiye atletizmde 2021 yılında 4 balkan şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Balkan Atletizm Birliği'nin 2021 yılı takvimindeki 12 şampiyonadan dördüne, Türkiye ev sahipliği yapacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Balkan Atletizm Birliği'nin üye ülkelere gönderdiği bilgilendirme yazısıyla takvimdeki organizasyon durumlarıyla ilgili gelişmeleri paylaştı.

Buna göre, yarışma takvimi 13 Şubat’ta Sofya'daki Balkan 20 Yaş Altı Salon Şampiyonası ile başlayacak. Balkan Büyükler Salon Şampiyonası da son yıllarda olduğu gibi yine 2021 yılında İstanbul Ataköy'de düzenlenecek.

2021 Balkan Atletizm takvimindeki şampiyonalar şu şekilde:

Balkan 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası (Sofya, Bulgaristan / 13 Şubat)

Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası (İstanbul, Türkiye / 20 Şubat)

Balkan Yürüyüş Şampiyonası (Antalya, Türkiye / 27 Mart)

Balkan Maraton Şampiyonası (Kiev, Ukrayna / 25 Nisan)

Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası (Campulung Moldovonesc, Romanya / 15 Mayıs)

Balkan Bayrak Yarışları Şampiyonası 1 (Craiova, Romanya / 29 Mayıs)

Balkan Bayrak Yarışları Şampiyonası 2 (Erzurum, Türkiye / 12-13 Haziran)

Balkan 10 kilometre Yol Şampiyonası, (Brcko, Bosna-Hersek / 26 Haziran)

Balkan 20 Yaş Altı Şampiyonası (İstanbul, Türkiye / 12-13 Haziran)

Balkan Büyükler Şampiyonası (Novi Pazar, Sırbistan / 26-27 Haziran)

Balkan 18 Yaş Altı Şampiyonası (Kraljevo, Sırbistan / 14 Ağustos)

Balkan Yarı Maraton Şampiyonası (Bitola, Makedonya / 12 veya 19 Eylül)

Balkan Kros Şampiyonası (Ploieşti, Romanya / 6 Kasım)