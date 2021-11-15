Türkiye, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı

Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası sona erdi. 12-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Türkiye 2 altın, 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 8 madalyayla elde etti. Şampiyonayı takım halinde 3'ncü sırada tamamlayan Ay-Yıldızlı ekip, erkek takım sıralamasında 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya ile Avrupa 2'ncisi, genel sıralamada ise Avrupa 3'üncüsü oldu.
Şampiyonada madalya kazanan sporcular şu şekilde:
Altın: Ömer Faruk Dayıoğlu (59 kilo), Yiğithan Kılıç (73 kilo)
Gümüş: Rahmet Baran Şimşek (78 kilo), Aleyna Şenyurt (49 kilo)
Bronz: Yunus Emre Taş (51 kilo), Nehir Geniş (42 kilo), Hatice Pınar Yiğitalp (59 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+68 kilo)
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