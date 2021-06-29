Türkiye-Azerbaycan arası tek-tip geçiş belgesi kotası yüzde 31 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ikili ve transit taşımalar için tek-tip geçiş belgesi kotasının yüzde 31 artış ile 35 binden 46 bine yükseldiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye ve Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyon heyetleri 24-25 Haziran 2021 tarihlerinde İstanbul’da bir araya geldi. Toplantıya Türk heyeti adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Azerbaycan heyeti adına Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanlığı Karayolu Taşıma İdaresi Başkanı Habib Hasanov başkanlık etti. Toplantıda iki ülke arasındaki uluslararası karayolu taşımacılığı ve Hazar geçişleri konuları görüşüldü. Görüşmede ayrıca, iki ülke arası tek-tip geçiş belgesi kotası artışına ilişkin karar alındı. Buna göre; Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ikili ve transit taşımalar için tek-tip geçiş belgesi kotası yüzde 31 artış ile 35 binden 46 bine yükseltildi. 3'üncü ülke geçiş belgesi kotası ise 2 bin 500'den 3 bine yükseldi.

Toplantıda ayrıca Ro-Ro taşımalarının görüşüldüğü, maliyetlerin optimizasyonu amacıyla yapılacak çalışmaların ele alındığını belirtildi.