Türkiye-Azerbaycan Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu Hakkında Anlaşma'ya dair kanun Resmi Gazete'de

Türkiye ile Azerbaycan Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İki ülke arasındaki anlaşma 25 Nisan 2018'de Ankara'da imzalanmıştı.
Kanun hükümleri, Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.
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