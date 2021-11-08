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Türkiye, Azerbaycan Zafer Günü'nü tebrik etti

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Azerbaycan'ın sevinç ve gururunu paylaştığını ve iki ülke dayanışmasının ilelebet devam edeceğini vurgulayarak Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı.
Türkiye, Azerbaycan Zafer Günü'nü tebrik etti

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan'ın 44 günlük Vatan Muharebesinde geçtiğimiz yıl 8 Kasım'da kültür başkenti kadim Şuşa'yı kurtararak taçlandırdığı zaferini kutluyoruz." ifadesi yer aldı.

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İşgal altındaki topraklarını geri kazanmak için meşru müdafaa hakkını kullanan Azerbaycan'ın, 9 Kasım'da imzalanan Üçlü Bildiri ile sahadaki zaferini masada da tescil ettiği belirtilen açıklamada, Azerbaycan'ın, yıllardır uygulanmayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını kendi iradesiyle hayata geçirdiği de vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan'ın zaferiyle, zorla yerlerinden edilmiş 1 milyon Azerbaycanlı kardeşimiz için de memleketlerine dönüş yolunun açılmasından memnuniyet duyuyoruz.

Karabağ Zaferi sadece işgal altındaki toprakları azat etmemiş, bölgede özlemini duyduğumuz kalıcı barış, istikrar ve iş birliğinin de yolunu açmıştır. Süratle abat olan Karabağ ve Doğu Zengezur bölgelerinde Füzuli Uluslararası Havalimanı, Zafer Yolu gibi bölgenin çehresini değiştiren projeler, Azerbaycan'ın yapıcı gücünün göstergesidir.

'İki devlet tek millet' inancıyla Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimizi müttefiklik seviyesine ulaştırdığımız Azerbaycan’ın sevinç ve gururunu paylaşıyoruz. Azerbaycan ile dayanışmamız ilelebet devam edecektir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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