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'Türkiye, Azerbaycan'a kimlikle seyahat protokolünden büyük memnuniyet duydu'

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyetleri vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerinde kimlikle seyahat imkanı tanıyan protokolün imzalanmasına ilişkin açıklama yayımladı.
'Türkiye, Azerbaycan'a kimlikle seyahat protokolünden büyük memnuniyet duydu'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 9-10 Aralık tarihlerinde Azerbaycan'a gerçekleştirdiği seyahat sırasında imzalanan ve iki ülke vatandaşlarının, kimlik kartlarıyla karşılıklı ziyaretlerine imkan tanıyan protokolden büyük memnuniyet duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan’ın Türk vatandaşlarına uyguladığı vizeyi kaldırmasının hemen akabinde, 25 Şubat tarihinden itibaren iki ülke vatandaşlarının vizesiz ikamet sürelerinin 30 günden 90 güne çıkartıldığı hatırlatılarak, "Sayın Bakanımızın Azerbaycanlı mevkidaşıyla 10 Aralık tarihinde imzaladığı bu protokol ile de iki ülke vatandaşları sadece kimlik kartı ibraz etmek suretiyle Türkiye ve Azerbaycan’a gidebileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Halklarımız arasındaki teması daha da artıracak olan bu yeni düzenleme aynı zamanda Can Azerbaycan ile ilişkilerimizin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından son derece anlamlıdır." mesajı paylaşıldı.

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