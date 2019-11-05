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Türkiye, Bağdadi'nin kız kardeşini yakaladığını doğruladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin dün akşam saatlerinde düzenlediği operasyonla terör örgütü DEAŞ'in lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı yakaladığını doğruladı.
Türkiye, Bağdadi'nin kız kardeşini yakaladığını doğruladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından duyurduğu gelişmeye ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İdeolojisine ve kaynağına bakmaksızın Türkiye’nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam etmektedir. Bağdadi’nin kız kardeşinin yakalanması, terörle mücadele operasyonlarımızdaki başarının bir başka örneğidir. Halkımıza terör saçmak ve bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenleri adaletin önüne çıkarmadaki kararlılığımız sorgulanamaz. DEAŞ ile mücadeledeki kararlılığımıza dair Türkiye’ye yönelik birçok kara propaganda yapılmaktadır. Türkiye terörün her türüyle mücadelede başı çekmektedir. Bu konuda aynı fikirde olduğumuz ortaklarımızla kurduğumuz güçlü terörle mücadele iş birliğimizden asla şüphe edilemez.”

Haber ajansı AP’ye bilgi veren bir Türk istihbarat yetkilisi, Bağdadi'nin 65 yaşındaki kardeşi Awad'ın, Fırat Kalkanı harekâtı bölgesi içinde kalan Azez’de kocası, gelini ve 5 çocuğuyla birlikte bir konteynerin içinde yakalandığını açıklamıştı.

Olaya ilişkin bilgi veren yetkili, “Bu tür bir istihbarat altın madenidir. Örgüt hakkında bildiklerimizi genişletebilir ve kötü adamları yakalamamıza yardım edebilir” diye konuşmuştu.

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