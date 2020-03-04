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Türkiye ‘Bahar Kalkanı Harekatı’nı neden başlattı?
Türkiye ‘Bahar Kalkanı Harekatı’nı neden başlattı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anlatımıyla Türkiye 'Bahar Kalkanı Harekatı'nı neden başlattı?
04 Mart 2020 Çarşamba 10:05
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.