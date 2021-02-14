Türkiye, Balkan 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 15 madalya kazandı

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonada 16 Balkan Atletizm Birliği üyesi ülke sporcuları ile misafir statüsünde Malta'dan gelen atletler yarıştı.
30 kişilik kadroyla yarışmalara katılan Türkiye, elde ettiği 15 madalya ile organizasyonda ikinci oldu.
Organizasyonda 5 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya ile Romanya ilk sırayı alırken, Ukrayna ise 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile üçüncülüğü elde etti.
Şampiyonada madalya kazanan ay-yıldızlı sporcular ise şunlar:
Altın madalya
1500 metre erkekler: Devrim Kazan
60 metre engelli erkekler: Ayetullah Demir
Sırıkla atlama erkekler: Sedat Cacim
Gülle atma: Pınar Akyol
4×400 metre erkekler: Emirhan Koş, Gökdeniz Göçmen, Orçun Duran, İsmail Nezir
Gümüş madalya
800 metre erkekler: Mevlüt Kılıç
3000 metre erkekler: İbrahim Karateker
Gülle atma erkekler: Savaş Parlak
1500 metre kadınlar: Şevval Özdoğan
4×400 metre kadınlar: Zeynep Kuran, Ezgi Kol, Sudenaz Kazanççı, Nevin İnce
Bronz madalya
400 metre erkekler: İsmail Nezir
400 metre kadınlar: Nevin İnce
Yüksek atlama erkekler: Atilla Göktuğ Taşdelen
60 metre engelli kadınlar: Yaren Yıldırım
Sırıkla atlama kadınlar: Elif Özelçi
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