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Türkiye, Balkan 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 15 madalya kazandı

Atletizm Milli Takımı, 5'inci Balkan 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 5 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere toplamda 15 madalya elde ederken, Romanya'nın ardından ikinci sırayı aldı.
Türkiye, Balkan 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 15 madalya kazandı

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonada 16 Balkan Atletizm Birliği üyesi ülke sporcuları ile misafir statüsünde Malta'dan gelen atletler yarıştı.

30 kişilik kadroyla yarışmalara katılan Türkiye, elde ettiği 15 madalya ile organizasyonda ikinci oldu.

Organizasyonda 5 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya ile Romanya ilk sırayı alırken, Ukrayna ise 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile üçüncülüğü elde etti.

Şampiyonada madalya kazanan ay-yıldızlı sporcular ise şunlar:

Altın madalya
1500 metre erkekler: Devrim Kazan

60 metre engelli erkekler: Ayetullah Demir

Sırıkla atlama erkekler: Sedat Cacim

Gülle atma: Pınar Akyol

4×400 metre erkekler: Emirhan Koş, Gökdeniz Göçmen, Orçun Duran, İsmail Nezir

Gümüş madalya
800 metre erkekler: Mevlüt Kılıç

3000 metre erkekler: İbrahim Karateker

Gülle atma erkekler: Savaş Parlak

1500 metre kadınlar: Şevval Özdoğan

4×400 metre kadınlar: Zeynep Kuran, Ezgi Kol, Sudenaz Kazanççı, Nevin İnce

Bronz madalya
400 metre erkekler: İsmail Nezir

400 metre kadınlar: Nevin İnce

Yüksek atlama erkekler: Atilla Göktuğ Taşdelen

60 metre engelli kadınlar: Yaren Yıldırım

Sırıkla atlama kadınlar: Elif Özelçi

Kaynak: Haber Kaynağı
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