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Türkiye Bankalar Birliği'nden Hüseyin Aydın açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın görevini bırakacağı açıklandı. Hüseyin Aydın'ın bugün genel kurulda görevi devretmesi bekleniyor.
Türkiye Bankalar Birliği'nden Hüseyin Aydın açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği, "Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, bugün itibarıyla görevini tamamlamıştır" açıklamasını yaptı.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, bugün yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında görevini devredecek.

YAKLAŞIK 10 YILDIR GÖREVDEYDİ

Aydın, 5 Temmuz 2011'den bu yana Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini yapıyordu.

ZİRAAT BANKASI'NDAN İSTİFA İDDİALARINA YALANLAMA

Ziraat Bankası, Aydın'ın istifa ettiği iddialarını yalanladı. Bankadan yapılan açıklamada, "Hüseyin Aydın görevini devredecektir, istifaen ayrılması söz konusu değildir" denildi.

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