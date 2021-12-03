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Türkiye Barolar Birliğinin 36. Olağan Genel Kurulu hafta sonu yapılacak

Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu, 4-5 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılacak.
Türkiye Barolar Birliğinin 36. Olağan Genel Kurulu hafta sonu yapılacak

TBB Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezinde yarın saat 10.00'da toplanacak genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 11-12 Aralık'ta aynı yerde yapılacak.

Genel kurulun ilk günü, Başkanlık Divanı seçilecek ve geçmiş dönem raporları ile genel kurul gündemi görüşülecek. İkinci gün ise başkanlık seçimi yapılacak, yönetim, disiplin ve denetleme kurulları belirlenecek.

Feyzioğlu ve Sağkan adaylık açıkladı

Genel kurulda 348 delege oy kullanacak. En fazla oy alan aday, TBB'nin yeni başkanı seçilecek. TBB Başkanlığı için şu ana kadar mevcut Başkan Metin Feyzioğlu ve Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan adaylıklarını açıkladı.

Öte yandan, İstanbul 2 No'lu Barosu ilk kez genel kurula katılacak ve 4 delege ile temsil edilecek. Ankara'da kurulan ancak ilk genel kurulunu zamanında gerçekleştiremeyen Ankara 2 No'lu Barosu ise bu genel kurula katılamayacak.

Genel kurul, Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçen yıl ertelenmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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