  • BIST 1.108
  • Altın 458,158
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6931
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 19 °C
»

Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezon fikstürü belli oldu

Türkiye Basketbol Ligi'nde 2020-2021 sezonunun fikstürü belirlendi.
Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezon fikstürü belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 16 Ekim'de başlatılması planlanan sezonun ilk hafta maç programı şöyle:

Sigortam.Net-Ankara Anadolu Basket

Budo Gemlik Basketbol-Semt77 Yalovaspor

Mamak Belediyesi-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket

Global Connect Travel Düzce-Akhisar Belediye Basketbol

Bakırköy Basketbol-16. takım (Ligin 16. takımı henüz açıklanmadı)

Final Spor-Manisa Büyükşehir Belediyespor

Samsunspor-Bornova Belediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Fethiye Belediyespor

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki kura çekiminde konuşan TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier, "Basketbola dönmek için çok heyecanlıyız. Doğru önlemlerle, riskleri minimuna indirerek basketbola dönme amacındayız. Bunun için bir protokol yayımladık ve çok kapsamlı önlemler aldık. Tüm senaryoları belirledik. Çok dinamik ve değişken bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte sürekli koordine halde olmalıyız. Test maliyetleri ile ilgili tüm kulüplerimizin sıkıntıda olduğunu biliyoruz ancak sağlığı ikinci plana atmamız gibi bir durum söz konusu olamaz. Maliyetleri minimuma çekmek için her ihtimali değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 27 Eylül-4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek ve bu ligdeki takımların mücadele edeceği Erkekler Federasyon Kupası'nda da grup eşleşmeleri belirlendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray'dan 6-2'lik galibiyet24 Ağustos 2020 Pazartesi 14:47
  • Fenerbahçe'de Koronavirüs şoku24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:42
  • Beşiktaş yarın PAOK'a konuk olacak24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:42
  • Galatasaray'ın hazırlık maçı kovid-19 nedeni ile iptal edildi24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:08
  • Şampiyonlar Ligi kupası 6. kez Bayern Münih'in24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:55
  • Barcelona'nın yeni transferi Bosna Hersekli Pjanic Kovid 19'a yakalandı24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:53
  • Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın bir personelinde koronavirüs tespit edildi24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:52
  • Erol Bulut: Fenerbahçe ile sadece şampiyonluk değil ilerisini de hayal ediyorum23 Ağustos 2020 Pazar 19:39
  • Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: Yıllardır yurt dışına gitmeyi arzuluyorum23 Ağustos 2020 Pazar 12:49
  • MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa: Transfer yasağının kalkması gerekiyor23 Ağustos 2020 Pazar 12:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti