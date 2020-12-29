Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri STA ile daha da derinleşecek

Birleşik Krallık, Brexit sonrası Avrupa Birliği ile vardığı anlaşmanın ardından ilk serbest ticaret anlaşmasını Türkiye ile gerçekleştirdi ve Türkiye, Gümrük Birliği'nin 25 yıl boyunca getirdiği kazanımları korumuş oldu.

Birleşik Krallık, Brexit sonrası Avrupa Birliği (AB) ile vardığı anlaşmanın ardından ilk serbest ticaret anlaşmasını Türkiye ile gerçekleştirirken, Türkiye böylelikle Gümrük Birliği'nin 25 yıl boyunca getirdiği kazanımları korumuş oldu.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanması dolayısıyla düzenlenen tören, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss'ın video konferans ile katılımıyla gerçekleştirildi.

Birleşik Krallık'ta 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan referandum sonrasında başlayan Brexit süreci 1 Ocak 2021 tarihinde tamamlanmış olacak. Bu kapsamda, Türkiye'nin 1 Ocak 2021'de Birleşik Krallık ile Gümrük Birliği ilişkisi sona erecek.



Anadolu Ajansı Podcast · BİR BAKIŞTA - Türkiye-Britanya ticaret anlaşması

Ticari ilişkilerin bir STA temelinde sürdürülebilmesini teminen Türkiye ve Birleşik Krallık arasında 2017 yılından bu yana temas ve müzakereler gerçekleştirildi. Anlaşma ile Brexit sonrası iki ülke arasındaki ticaret yapısıyla ilgili belirsizlik ortadan kalktı.

Anlaşma, Gümrük Birliği'nin 25 yıl boyunca getirdiği kazanımları korurken, Türkiye'nin Birleşik Krallık ile ilişkilerini daha da derinleştirme yönünde ilk adım oldu.

STA ile sanayi ürünlerinde gümrük vergileri sıfırlanırken, tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde AB ile mevcut tavizler ölçeklendirilerek yeni ticari ilişkilere yansıtıldı.

Söz konusu taviz yapısıyla ihracatçıların, en önemli ihraç pazarlarından olan Birleşik Krallık'ta mevcut pazara giriş koşullarının korunması ve bu ülkenin diğer STA ortakları karşısında rekabet güçlerinin olumsuz etkilenmemesi sağlandı.

Söz konusu anlaşmada, "Mal Ticaretinde Pazara Giriş ve Menşe Kurallarına" ilişkin hükümlerin yanı sıra "Gümrükler ve Ticaretin Kolaylaştırılması, Ticarette Teknik Engeller, Ticaret Politikası Önlemleri, Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri, Rekabet, Kamu Alımları, Fikri ve Mülkiyet Hakları, İdari ve Kurumsal Hükümler ile Anlaşmazlıkların Halli" fasıllarına yer verilirken, gümrük alanında karşılıklı iş birliği hususları da yer aldı.

Anlaşmanın kapsamının genişletilmesi yönünde mutabık kalındı

Eklenen bir hükümle anlaşmanın kapsamının hizmetler, yatırımlar, ileri tarım tavizleri gibi alanları da içerecek şekilde yakın zamanda genişletilmesi üzerinde de mutabık kalındı.

STA'nın imzasını takiben yürürlüğe giriş için gerekli iç onay süreci ivedilikle başlatılacak. Söz konusu sürecin tamamlanmasına kadar geçecek sürede de tavizler, 1 Ocak 2021'den itibaren karşılıklı uygulanacak.

Dolayısıyla Türkiye için anlaşmada öngörülen tavizler Birleşik Krallık tarafında 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Türkiye'nin, çok önemli bir ticaret ortağı olan Birleşik Krallık ile ticaretten yatırımlara geniş bir yelpazede ortaklık ilişkisi bulunuyor.

Birleşik Krallık'a geçen sene 11,2 milyar dolarlık ihracat yapılırken, bu ülkeden 5,6 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Birleşik Krallık, Türkiye'nin ihracatında Almanya'nın ardından ikinci sırada ve en fazla ticaret fazlası verilen ülkelerden biri.