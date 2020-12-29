  • BIST 1.448
  • Altın 443,738
  • Dolar 7,3520
  • Euro 9,0066
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 11 °C
»

Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri STA ile daha da derinleşecek

Birleşik Krallık, Brexit sonrası Avrupa Birliği ile vardığı anlaşmanın ardından ilk serbest ticaret anlaşmasını Türkiye ile gerçekleştirdi ve Türkiye, Gümrük Birliği'nin 25 yıl boyunca getirdiği kazanımları korumuş oldu.
Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri STA ile daha da derinleşecek

Birleşik Krallık, Brexit sonrası Avrupa Birliği (AB) ile vardığı anlaşmanın ardından ilk serbest ticaret anlaşmasını Türkiye ile gerçekleştirirken, Türkiye böylelikle Gümrük Birliği'nin 25 yıl boyunca getirdiği kazanımları korumuş oldu.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanması dolayısıyla düzenlenen tören, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss'ın video konferans ile katılımıyla gerçekleştirildi.

Birleşik Krallık'ta 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan referandum sonrasında başlayan Brexit süreci 1 Ocak 2021 tarihinde tamamlanmış olacak. Bu kapsamda, Türkiye'nin 1 Ocak 2021'de Birleşik Krallık ile Gümrük Birliği ilişkisi sona erecek.


Anadolu Ajansı Podcast · BİR BAKIŞTA - Türkiye-Britanya ticaret anlaşması

Ticari ilişkilerin bir STA temelinde sürdürülebilmesini teminen Türkiye ve Birleşik Krallık arasında 2017 yılından bu yana temas ve müzakereler gerçekleştirildi. Anlaşma ile Brexit sonrası iki ülke arasındaki ticaret yapısıyla ilgili belirsizlik ortadan kalktı.

Anlaşma, Gümrük Birliği'nin 25 yıl boyunca getirdiği kazanımları korurken, Türkiye'nin Birleşik Krallık ile ilişkilerini daha da derinleştirme yönünde ilk adım oldu.

STA ile sanayi ürünlerinde gümrük vergileri sıfırlanırken, tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde AB ile mevcut tavizler ölçeklendirilerek yeni ticari ilişkilere yansıtıldı.

Söz konusu taviz yapısıyla ihracatçıların, en önemli ihraç pazarlarından olan Birleşik Krallık'ta mevcut pazara giriş koşullarının korunması ve bu ülkenin diğer STA ortakları karşısında rekabet güçlerinin olumsuz etkilenmemesi sağlandı.

Söz konusu anlaşmada, "Mal Ticaretinde Pazara Giriş ve Menşe Kurallarına" ilişkin hükümlerin yanı sıra "Gümrükler ve Ticaretin Kolaylaştırılması, Ticarette Teknik Engeller, Ticaret Politikası Önlemleri, Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri, Rekabet, Kamu Alımları, Fikri ve Mülkiyet Hakları, İdari ve Kurumsal Hükümler ile Anlaşmazlıkların Halli" fasıllarına yer verilirken, gümrük alanında karşılıklı iş birliği hususları da yer aldı.

Anlaşmanın kapsamının genişletilmesi yönünde mutabık kalındı
Eklenen bir hükümle anlaşmanın kapsamının hizmetler, yatırımlar, ileri tarım tavizleri gibi alanları da içerecek şekilde yakın zamanda genişletilmesi üzerinde de mutabık kalındı.

STA'nın imzasını takiben yürürlüğe giriş için gerekli iç onay süreci ivedilikle başlatılacak. Söz konusu sürecin tamamlanmasına kadar geçecek sürede de tavizler, 1 Ocak 2021'den itibaren karşılıklı uygulanacak.

Dolayısıyla Türkiye için anlaşmada öngörülen tavizler Birleşik Krallık tarafında 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Türkiye'nin, çok önemli bir ticaret ortağı olan Birleşik Krallık ile ticaretten yatırımlara geniş bir yelpazede ortaklık ilişkisi bulunuyor.

Birleşik Krallık'a geçen sene 11,2 milyar dolarlık ihracat yapılırken, bu ülkeden 5,6 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Birleşik Krallık, Türkiye'nin ihracatında Almanya'nın ardından ikinci sırada ve en fazla ticaret fazlası verilen ülkelerden biri.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KOBİ'lerin ihracatı 5 yılda 276 milyar doları aştı29 Aralık 2020 Salı 11:31
  • Borsa İstanbul 2021'de pozitif ayrışabilir29 Aralık 2020 Salı 11:30
  • Türk lirası gelişmekte olan ülke para birimlerini geride bıraktı29 Aralık 2020 Salı 11:29
  • Ekonomik güven endeksi açıklandı29 Aralık 2020 Salı 11:29
  • Türkiye'nin enerji dönüşümü için yılda 12 milyar dolar yatırım gerekiyor29 Aralık 2020 Salı 11:08
  • Gümrük müşavirliği asgari ücretleri belirlendi29 Aralık 2020 Salı 09:48
  • Emekli Sandığı'na erken ödeme29 Aralık 2020 Salı 09:44
  • Küresel piyasalar yılın son haftasında pozitif seyrediyor29 Aralık 2020 Salı 09:29
  • Bazı sanayi ürünleri ile akü ve pillerin ithalatında tarife kontenjanı açıldı29 Aralık 2020 Salı 09:28
  • MÜSİAD'dan "asgari ücretteki artış memnuniyet verici" değerlendirmesi28 Aralık 2020 Pazartesi 16:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti