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Türkiye, BM'nin İsrail'in ihlallerini soruşturacak uluslararası bağımsız komisyon kurulması kararından memnun

Dışişleri Bakanlığı, BM'nin İsrail'in Filistin topraklarında işlediği uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız bir uluslararası komisyon kurulmasını öngören kararını memnuniyetle karşıladı.
Türkiye, BM'nin İsrail'in ihlallerini soruşturacak uluslararası bağımsız komisyon kurulması kararından memnun

Dışişleri Bakanlığından, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin (İHK) dün Filistin Özel Oturumu'nda kabul edilen İsrail'in ihlallerini soruşturacak uluslararası bağımsız komisyon kurulması kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İHK'nin İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız bir uluslararası komisyon kurulmasını öngören kararının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, "İHK’nin bu kararını, İsrail'in Filistin halkına yönelik olarak ayrım gözetmeksizin uyguladığı aşırı, orantısız ve yasa dışı güç kullanımı başta olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçlardan ötürü uluslararası alanda hesap vermesine ve ilgili İsrail makamlarının bu eylemlerden sorumlu tutulmasının sağlanmasına yönelik atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin, söz konusu uluslararası soruşturma komisyonunun çalışmalarına her türlü yardım ve desteği sağlamaya hazır olduğu vurgulandı.

İsrail'in Filistinlilere "sistematik ayrımcılık ve baskısı da" incelenecek
Kabul edilen tasarıyla, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında ve İsrail'deki insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen uluslararası bağımsız soruşturma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Tasarıya göre, bağımsız soruşturma komisyonu, İnsan Hakları Konseyi Başkanı Fijili Nazhat Shameem Han tarafından atanacak ve 13 Nisan 2021'e kadar ve bu tarihten itibaren iddia edilen tüm uluslararası insan hakları hukuku ihlalleri ve suistimalleri soruşturacak.

Ayrıca ulusal, etnik, ırksal veya dini kimliğe dayalı sistematik ayrımcılık ve baskı dahil devam eden gerilimlerin, istikrarsızlığın ve çatışmaların nedenleri de mercek altına alınacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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