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Türkiye boğazları kapatacak mı?

Rusya destekli Esad rejimin TSK’ya yönelik İdlib’deki hain saldırısının ardından Türkiye ve Rusya arasında tansiyon giderek yükseldi.
Türkiye boğazları kapatacak mı?

Türkiye’nin bundan sonraki süreçte atacağı adımlar da gündeme geldi. Bu kapsamda ‘Boğazları Rus gemilerine kapatılma’ ihtimali üzerine tartışmalar yaşanırken; Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, konuyu Türkiye Gazetesi'ne değerlendirdi.

ŞUAN RUSYA'YA BOĞAZLARI KAPATAMAYIZ

Başbuğ, “Boğazları kapatma adımı, uluslararası anlaşmalar gereği Boğazları kullanan ülkelere savaş ilan edilmesi durumunda uygulanabilir. Şu an bizim bu saldırıyla ilgili adres gösterdiğimiz yer Suriye rejimi. Her ne kadar Rusya dolaylı olarak rejimi desteklese de karşımızda rejim var ve biz Esad rejiminin saldırıları sonucunda kayıp yaşadık. Dolayısıyla Rusya’ya Boğazları kapatmak mümkün değil” dedi.

BUNU ÇOKTAN YAPMALIYDIK

Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilerin engellenmesini de değerlendiren Coşkun Başbuğ şunları söyledi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Kapıları açarım’ ikazının ete kemiğe büründüğünü gördük. Çok doğru bir hamle. Bunu çoktan yapmalıydık. Yunanistan şu an alarma geçti. Mültecilerin Avrupa’ya gitmesi olayı daha da büyüyecek ve kısa bir sürede Avrupa’nın diğer başkentlerinde de hissedilecek. Mülteci akını sebebiyle Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin Türkiye’nin başından beri davet ettiği sürece koşarak geldiklerini göreceğiz.

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