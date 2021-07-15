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Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç: Tokyo'ya madalya hedefiyle gidiyoruz

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalyalarla dönmeyi amaçladıklarını söyledi.
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç: Tokyo'ya madalya hedefiyle gidiyoruz

Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi boks branşında Batuhan Çiftçi (52 kilo), Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo), Esra Yıldız (60 kilo), Busenaz Sürmeneli (69 kilo), Necat Ekinci (69 kilo) ve Bayram Malkan (81 kilo) temsil edecek.

Eyüp Gözgeç, olimpiyatlar öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tokyo Olimpiyatları'na 6 milli boksörün katılacağını hatırlatan Gözgeç, "Erkeklerde 3, kadınlarda 3 sporcumuz Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek. Olimpiyatlara kısa bir süre kaldı. Uzun zamandır olimpiyatlar için hazırlanıyoruz. Sporcularımız ve teknik kadromuzun gayretli çalışmalarının meyvelerini Tokyo'da almak istiyoruz." diye konuştu.

Gözgeç, "Olimpiyat hazırlıkları devam eden sporcularımız nasip olursa 16 Temmuz'da Tokyo'ya hareket edecek. Hedefimiz, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek Tokyo'dan olimpiyat madalyaları ile dönmek." ifadelerini kullandı.

"Tokyo'da 1 numaralı seribaşı olarak ringe çıkacaklar"
Gözgeç, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Kota Müsabakaları'nda milli sporcuların çok iyi mücadele ettiğini vurgulayarak, "51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 69 kiloda Busenaz Sürmeneli orada altın madalya kazandı. Aynı zamanda bu iki sporcumuz, dünya sıralamasında bir numara durumunda ve Tokyo'da 1 numaralı seribaşı olarak ringe çıkacak." şeklinde görüş belirtti.

"Olimpiyata gidecek sporcularımızın tamamı bizim alt yaş gruplarından bu yana takip ettiğimiz genç sporcular." diyen Gözgeç, şunları kaydetti:

"Busenaz Sürmeneli yıldızlarda dünya ve Avrupa şampiyonluğu, gençlerde dünya ve Avrupa şampiyonluğu, 22 yaş altında Avrupa şampiyonluğu, büyüklerde dünya şampiyonluğu kazandı. Aynı şekilde Buse Naz Çakıroğlu 22 yaş altında ve büyüklerde Avrupa şampiyonluğu, Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı. Yine kadınlar 60 kiloda Esra Yıldız kota almayı başardı. Erkeklerde 52 kiloda Batuhan Çiftçi, 69 kiloda Necat Ekinci ve 81 kiloda Bayram Malkan olimpiyat kotası alan sporcularımız. Sporcularımızın öz güvenleri yüksek ve iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorlar. Tokyo'ya madalya hedefiyle gidiyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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