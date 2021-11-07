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Türkiye - Bosna Hersek Kültür Buluşması Gerçekleştirildi

Balkanlar Dostluk ve Yardımlaşma Derneği (BDYD) tarafından Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da “Türkiye - Bosna Hersek Kültür Buluşması“ düzenlendi.
Türkiye - Bosna Hersek Kültür Buluşması Gerçekleştirildi

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, bir otelde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, merhum milli şair Mehmet Akif Ersoy’un tek dişi kalmış canavar diye nitelediği, medeni olarak adlandırılan vahşi batının Bosna’da, Üsküp’te, Doğu Türkistan’da, Afrika’da, yeryüzünün birçok yerinde 200 senedir yaptıklarını gördükçe Asr Suresi’ni hatırladığını söyledi.

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Bugün gün boyu Hersek seyahatinde de Asr Suresi’nin kalbinde ve beyninde dolanıp durduğunu belirten Güvenç, şöyle konuştu:

“Asr Suresi’nin 2 önemli mesajı var: Birincisi, onlar hüsrandadır. İkincisi ise inananlar, salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler kurtuluştadır. Bugün burada şehitlerimizi ziyaret ettiğimizde bir kez daha hissettim ki, o bebek yaşta katledilen çocukları gördüğümüzde onların kaybettiklerinin en güzel haykırıldığını düşündüm ve bu beni Uhud’a götürdü. Malum, uhud’da insanlığın şeref abidesinin komutasındaki Müslümanlar yenilmiş, Allah Resulü’nün dişi kırılmış ve 50-60 metre yüksekteki mağaraya yol arkadaşları Ebubekir, Ömer ve Ali ile sığınmıştı. Bu tarz şeylerin her devirde bir adı var. Bugün Hans’tır, Conny’dir o devirde Ebu Cehil’di. Onlar korkmadı, biz de korkmadık. Bizim ölümüz cennettedir, onların ölüsü cehennemdedir. Bu bilinçteyiz. Bizler Türkiye’de, “Allah bizimle.” diyerek korkmuyoruz ve  tüm dünyaya da haykırıyoruz. Bosna’da, Üsküp’te, Piriştine’de, yeryüzünün neresinde olursa olsun mazlumların hiç biri korkmasın. Bilsinler ki Allah ve Türkiye yanlarındadır.”

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“Millet devlettir, devlet bayraktır, bayrak toprak namustur, toprak da namusumuzdur”

BDYD Genel Başkanı Sinan Balkaya ise Bosna Hersek’in ve Türkiye’nin dört bir yanından programa gelenlere teşekkür etti.

Atalarından kendilerine emanet edilen kardeşlerini ziyaret etmek, gönüllerine dokunmak için burada olduklarını dile getiren Balkaya, Bosna Hersek’in Türkiye’nin gönül coğrafyası olduğuna dikkati çekti. 
Balkaya, herkesin icra ettiği meslekleri bulunduğunu aktararak, “Biz de insanların gönüllerine ve vicdanına dokunmak amacıyla Balkan ülkeleri için derneğimizi kurduk. Bundan sonra sizinle el ele gönül gönüle güzel işler yaparak biraraya geleceğiz inşallah. Millet devlettir, devlet bayraktır, bayrak topraktır, toprak da namusumuzdur.” değerlendirmelerinde bulundu.

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Boşnak sanatçılar Türkçe ve Boşnakça eserler seslendirdi

Konuşmaların ardından Bosna Hersek’li ses sanatçıları Armin Muzaferiya ve Şeyma Mehiç, gecede sahne alarak sevilen eserlerini seslendirdi. Sanatçılar, Türkçe eserler de seslendirerek konukların beğenisini topladı.  
Balkaya, katılımcılara çeşitli yöresel hediyeler takdim etti. Katılımcılar, programın sonunda Kütahya Belediyesinin kurduğu çini ve seramik sergisini gezerek ustaları izledi ve ürünleri inceledi. 
Programa, her iki ülkenin çeşitli illerinden, ilçelerinden belediye başkanları, kamu kuruluşlarının görevlileri, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. 

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